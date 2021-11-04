شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة النقل بعدن تمنع بيع التذاكر بالعملة الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365 - عدن

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، تعميما بمنع بيع التذاكر للمسافرين بالعملة الصعبة.



وجاء في التعميم الموجه من القائم بأعمال رئيس الهيئة علي حيدرة محروق، إلى مدراء شركات نقل الركاب المحلي والدولي، بمنع بيع التذاكر بالعملة الصعبة والتعامل بالريال اليمني، ومن سيخالف سيتعرض للمساءلة.

ويأتي التعميم ضمن توجه الحكومة لمنع التعاملات داخليا بالعملات الأجنبية لوقف انهيار الريال اليمني ، وعلى رأسها منع التعامل بالعملات الصعبة في المعاملات الداخلية.