هادي يعزي باستشهاد مدير التخطيط بشرطة مأرب بمعركة الحرية والكرامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة في استشهاد مدير إدارة التخطيط بشرطة محافظة مأرب المقدم البطل فيصل أحمد محمد حُميد، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة.



ونوه الرئيس في برقية العزاء، بما جسده الشهيد من مآثر وأدوار وطنية وبطولية بمعارك الشرف والعزة في سبيل الخلاص من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا وإنهاء انقلابها على الدولة واستعادة دولة المؤسسات والنظام الجمهوري .. مشيرا إلى الجهود والإسهامات المهنية للشهيد من أجل النهوض والارتقاء بمستوى العمل الأمني.

وعبر رئيس الجمهورية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وأقارب الشهيد ومحبيه وزملاءه في إدارة أمن محافظة مأرب .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.