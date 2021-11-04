‏الارياني يدين جريمة قتل مليشيا الحوثي ثلاثة مدنيين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني جرائم القتل الوحشي اليومي والممنهج التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق اليمنيين.



وأوضح ان آخر تلك الجرائم اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط قذيفة حوثية على سيارة كانوا يستقلونها في طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز‏.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تصعد عمليات قتل المدنيين في محافظات "مأرب، وتعز" وغيرها من المناطق دون تفريق بين اطفال ونساء وشيوخ في ظل صمت وتجاهل مخزي ومعيب من قبل المجتمع الدولي والامم المتحدة.

واضاف " ان مليشيا الحوثي الارهابية تعتبر هذه المواقف الدولية المتخاذلة ضوء اخضر للاستمرار جرائم الحرب والابادة والتهجير القسري للمدنيين‏ في محافظات مأرب وتعز".

وجدد الارياني مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان، للقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، ووقف استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين، وملاحقة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".