وزير الكهرباء والبرنامج السعودي يناقشان آلية منحة المشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365 - عدن

أشاد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات المهري، بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم قطاع الكهرباء من خلال منحة الوقود التي لعبت دورا مهما في استقرار الكهرباء خلال الفترة الماضية و أعطت الحكومة فرصة للتحرك في المجالات الأخرى ورفعت العبء على السلطات المحلية في المحافظات المحررة باعتبار منظومة الكهرباء من أهم الخدمات التي توفرها الحكومة وتساعد على استقرار الأوضاع.



جاء ذلك خلال ترؤس معالي وزير الكهرباء والطاقة، اليوم، اجتماعا افتراضيا ضم قيادة الوزارة ورئيس لجنة التسيير لمنحة المشتقات النفطية السعودية ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن واللجنة الإشرافية وغرفة العلميات بالوزارة مع ممثلي البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وشدد الوزير كلشات على أهمية الالتزام بالاتفاقية و تنفيذ كافة البنود التي من شأنها تطوير القطاع وإحداث الإصلاحات المطلوبة والعمل كفريق واحد للحفاظ على المنحة واستمرارها لما تمثله من أهمية لدى الحكومة والقيادة السياسية ولدورها في استمرار التوليد و توفير الخدمة للمواطنين.

واستمع الحاضرون لممثلي البرنامج السعودي الذين تحدثوا عن آلية تنفيذ المسار الثاني للمنحة بالشكل المطلوب و استعراض التقارير و الحلول المقترحة لتطوير القطاع.