لبنان يدين استهداف الحوثي للمملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب لبنان عن إدانته واستنكاره للمحاولة الفاشلة من جماعة الحوثي الانقلابية لاستهداف جنوب السعودية بواسطة طائرتين مفخختين.



جاء ذلك في خضم أزمة دبلوماسية يعيشها لبنان مع السعودية ودول الخليج بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة للسعودية والداعمة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في اليمن.

وأكد لبنان في بيان للخارجية عن تضامنه مع السعودية في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها ومنشآتها المدنية بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب البيان عن "تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة".

في سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه بحث مع الرئيس ميشال عون سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج، مشيرا إلى أنه اتفق معه على "خارطة طريق" لم يفصح عنها.

وأضاف أنه سيلقي كلمة في وقت لاحق من اليوم حول الأزمة، دون مزيد من التفاصيل.