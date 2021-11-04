التميمي يبحث مع ممثل الصليب الأحمر الدولي عدد من التدخلات في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم ، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب عدن السيد مارك عدد تدخلات اللجنة الدولية في عدد من المجالات المختلفة .



وتطرق اللقاء الى امكانية تقديم البعثة المزيد من المساعدات للجهات المستفيدة المختلفة ، ومناقشة تدخلات اللجنة في مجالات الحماية والأمن الاقتصادي والمياه والإسكان والصحة وغيرها من المجالات بالتعاون الهلال الأحمر اليمني.

ودعا وكيل المحافظة المساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الاغاثية الدولية الى تكثيف نشاطها في صعيد وادي حضرموت والصحراء ومساندة جهود السلطات المحلية للتغلب على الآثار السلبية التي أحدثتها الحروب والصراعات في المحافظات وتأثيرها على وادي حضرموت والصحراء بصورة غير مباشرة من خلال احتضانه للعديد من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية الى جانب الأزمات الاقتصادية المتوالية التي شكلت عبئا على السلطة المحلية في تقديم خدمة للمواطنين بصورة مرضية .

واستعرض الوكيل التميمي عدد من العوامل المساعدة لإنجاح نشاط اللجنة في وادي حضرموت ، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بما يمكن اللجنة الدولية من تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة ومساعدة المواطنين من نازحين ومجتمع مضيف.