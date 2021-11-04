المكتب التنفيذي بتعز يناقش دعم وإسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة تعز اجتماعا امس برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، بحضور قائد المحور اللواء خالد فاضل لمناقشة دعم وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال التحرير وفك الحصار.



وخلال الاجتماع أكد الوكيل المخلافي على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف وتعزيز التلاحم بين أبناء المحافظة ومؤسسات الدولة كمسئولية تاريخية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ومواجهة الخطر الحوثي.

من جانبه اشار وكيل المحافظة عارف جامل إلى تفعيل دور المديريات فيما يتعلق بجهود معالجة الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية والوقوف صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وتوعية المجتمع بمخاطر الفكر الكهنوتي المدمر.

من جانبه تطرق قائد المحور الى بطولات وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من الجبهات دعيا الجميع الى توحيد الجهود والعمل على مساندات المعركة المصيرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما استعرض نائب مدير أمن المحافظة العقيد أنيس الشميري التقرير الامني لشهر أكتوبر ومنها القضايا الجنائية والبالغة 254 قضية حيث تم ضبط 219 قضية بالإضافة الى إنجازات البحث الجنائي وشرطة السير والاحوال المدينة ومصلحة الهجرة والجوازات الجنسية.

حضر الاجتماع وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات.