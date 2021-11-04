شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صور أولية لسقوط معسكر هام في مأرب بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قبل قليل جماعة الحوثي في مأرب من السيطرة على معسكر هام. وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي: سقط معسكر ام ريش اليوم بيد الحوثيين بعد اندلاع معارك عنيفة بينهم وبين قوات الجيش الوطني. وتشهد مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين وسط سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين وتحصل كريتر سكاي على صور أولية توضح سقوط معسكر ام ريش بيد الحوثيين.

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