رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة