عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آل جابر يعري الحوثي: يرفض السلام ويقتل المدنيين

الخميس 4 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فجر الخميس، أن المليشيات الحوثية تعد الطرف الوحيد في البلاد الرافض لجهود السلام.



جاء ذلك خلال اجتماع السفير السعودي لليمن مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال آل جابر في سلسلة تدوينات على حسابه في موقع "تويتر"، إن "الجميع أدانوا استمرار هجمات مليشيات الحوثي على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف إطلاق النار وزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وأضاف: "لقد أكدت أفعال مليشيات الحوثي الإجرامية للمجتمع الدولي والإنساني أنهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف إراقة الدماء".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجوء إليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيات الحوثية.

ويأتي اجتماع السفير السعودي لليمن بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تزامنا مع بدء الأخير جولة جديدة للشرق الأوسط لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية ومسؤولين آخرين، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

كما تأتي مع جهود حثيثة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في مسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الامم المتحدة، لكن ذلك يصطدم بتصعيد عسكري غير مسبوق من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتشن المليشيات الانقلابية أكبر هجوم عسكري باهظ الكلفة منذ مطلع العام الجاري ويستهدف اجتياح محافظة مأرب (شرق) وهو ما يثير مخاوف أممية ودولية بشأن وأد السلام في البلد الفقير.