مأرب.. مقتل مدني بانفجار لغم زرعه الحوثيون بمديرية "صرواح"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، اليوم الأربعاء، بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون غرب مأرب، شمال شرقي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن المواطن المدني "(علي مسعد مبارك التيباس، 24 عامًا) قتل، بإنفجار لغم أرضي للحوثيين في منطقة "المحجزه" بمديرية صرواح في الجهة الغربية من محافظة مأرب".

وحصدت الألغام الحوثية نحو 12 ألف قتيل وجريح من المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014م.

وكانت الحكومة اليمنية، قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم وهي الإحصائية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

والأسبوع الماضي، أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، أنه قام بنزع 1759 لغم وذخيرة في اليمن خلال أسبوع.