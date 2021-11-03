شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط - عدن: الزيادة السعرية في البنزين مؤقتة وستعود الأسعار لوضعها الطبيعي قريباً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوضحت شركة النفط بعدن، أن الزيادة السعرية في أسعار البنزين الحالية مؤقتة وليست رسمية، مطمئنةً عملائها والإخوة المواطنين بعودة الأسعار لوضعها الطبيعي في القريب العاجل.

ونشرت شركة النفط بلاغا رسميا جاء كالآتي:

تود شركة النفط عدن أن توضح لعملائها وللمواطنين بأن الزيادة السعرية في أسعار بيع البنزين، هي زيادة مؤقتة، وغير رسمية ولأيام معدودة فقط، وستعود الأسعار لوضعها الطبيعي في القريب العاجل، حال استكمال اجراءات المصارفة مع البنك المركزي .

كما تود الشركة أن تؤكد أن الجهود المشتركة من رئاسة الحكومة، والبنك المركزي عدن، ووزارة النفط والمعادن، والسلطة المحلية بعدن وحرصهم على تعزيز دور شركات النفط الوطنية وتمكينها من الوسائل المساعدة لتأدية مهامها ونشاطها، سيكون لها الأثر الكبير في إحداث استقرار تمويني للمحروقات، وثبات أسعارها في السوق المحلية بصورة دائمة، وسينعكس ذلك على جميع القطاعات الأخرى.

إن شركة النفط إذ تعبر عن أسفها للإخوة المواطنين والعملاء للزيادة السعرية المؤقتة، تؤكد إنها ستبذل أقصى جهودها لمتابعة وتسريع الاجراءات والترتيبات مع الجهات ذات العلاقة، لعودة الأسعار والحالة التموينية لوضعهما الطبيعي في أقرب وقتٍ ممكن.