شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي والشرعية يستعدان للقتال في أبين من جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دفع المجلس الانتقالي الجنوبي أمس بتعزيزات عسكرية ضخمة مكونة من قوات ألوية العمالقة الجنوبية إلى مدينة زنجبار في طريقها إلى شبوة لتحريرها من الحوثي الذي يسيطر على مديريات بيحان الثلاث.

من جانبها دفعت ميليشيات الإخوان من المنطقة العسكرية الاولى“ سيئون“ تعزيزات الى شبوة مدينة عتق مساء يوم الاثنين ، ثم غادرت القوة مساء الثلاثاء 2 نوفمبر بقيادة احمد عبدالحبيب الشريف ، من شبوة بطريقها إلى مدينة شقرة ابين.

وتسود منطقة قرن الكلاسي بأبين حالة من التوتر مع توقعات بإندلاع إشتباكات خلال الساعات القادمة لا سيما وأن ميليشيات الإخوان ترفض مرور قوات ألوية العمالقة الجنوبية من شقرة إلى شبوة لمحاربة الحوثي، بينما تصر العمالقة على العبور وبالقوة حسب مصادر مطلعة