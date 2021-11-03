شكرا لبحثكم عن خبر الهيثمي: يكرم عدد من المدراء المناوبين في مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

كرم نائب مدير عام مطار عدن الدولي للشؤون المالية والادارية، الاستاذ وضاح الهيثمي، صباح اليوم، عدد من المدراء المناوبين في مطار عدن الدولي، نضير جهودهم العظيمة وحرصهم الشديد على تذليل الصعوبات امام جمهور المسافرين

و عملهم الدؤوب في هذه الظروف الصعبة.

وتم تكريم كلا من: محمد مرشد سعيد، واوسان عيدروس فدعق، واحمد عباس عثمان، حيث تم اختيارهم من بين المدراء المناوبين نضير انضباطهم وانتظامهم في عملهم و مهاراتهم الرائعة في التعامل مع جميع المسافرين و قدراتهم على حل كافة الاشكاليات التي قد تحدث في غياب الإدارة وخصوصا خارج اوقات الدوام الرسمي.

وقال الهيثمي: بان تكريم المدراء المناوبين اليوم لفتة كريمه لتقديم جزء مما يستحقون نضير جهودهم الحثيثة واعمالهم العظيمة التي يقومون بها حيث انهم يقومون بدور المدير العام وخصوصا خارج اوقات الدوام الرسمي.

واشار الهيثمي: بان الادارة العامة لمطار عدن الدولي ممثلة بالمدير العام الاستاذ عبدالرقيب العمري تولي المدراء المناوبين اهمية بالغة حيث يقومون بحل الكثير من الاشكاليات والمواقف الطارئة التي تحصل في المطار ويعملون في اوقات صعبة و ظروف قاسية دون توقف، ورغم التحديات و المصاعب التي تواجه المطار الا انه مستمر في تقديم خدماته بسبب صمود الموظفين و تضحياتهم وحرصهم على استمرار عمل المطار رغم كل الصعوبات والمخاطر.

ويشار بان مطار عدن الدولي تعرض الى عدد من الاعتداءات الارهابية كان آخرها تفجير سيارة مفخخة امام بوابة المطار الخارجية والتي راح ضحيتها قرابة 5 شهداء و 25 جريح ورغم الصعوبات و المخاطر الا ان المطار مستمر في تقديم خدماته امام كافة المسافرين.

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