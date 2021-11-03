بينما يرى ولديه يحتضران.. مواطن يمني أجبرته الحرب على اختيار واحد فقط لإنقاذه

المنامة - ياسر ابراهيم - "كانت مسألة الاختيار تقترب أكثر فأكثر بالنسبة لـ "محمد فليت أحمد" وتثقل كاهله بمشاعر الخزي"، كون اختيار طفل سيعني ترك الطفل الاخر يواجه مصير الموت المحتم -نظرا لأن كليهما بحاجه للعلاج العاجل.



فها هم أطفاله يتضورون جوعاً، والآن أصبح صغيريهما الاثنين مرضى - أجسادهم الصغيرة تحترق من الحمى، وصدورهم الهزيلة تجهد للتنفس، كانت جيوب محمد فارغة ورحلة إلى المستشفى، على بعد ثلاث ساعات، ستكلف أكثر مما كان قد قطعه في شهور.



في محاولة يائسة للحصول على المساعدة، توسل إلى رجل أعمال محلي لإقراضه المال، وافق الرجل على إقراضه حوالي 50 دولارًا - ما يكفي فقط للمساعدة في دفع تكاليف سفر طفل واحد إلى المدينة، الآخر يجب أن يبقى في القرية.





الفصل 1: الاختيار



يبدو أن كل يوم يجلب على محمد مثل هذه الإهانة الجديدة، سيكون ورطة مؤلمة ومستحيلة.

هل يأكل نصيبه من قوت عائلته، أم يصوم ليأخذ كل طفل لقمة إضافية؟

هل يخرج للبحث عن عمل يعلم أنه غير موجود، أم يستول القات، الورقة المخدرة التي يمضغها كثير من الناس في اليمن، ثم يحاول بيعها مقابل أجر زهيد؟



فهو الآن مجبر على الاختيار بين طفلين يحبهما، طفلان يبلغان من العمر 9 أشهر مولودين من كل من زوجتيه.



مرض الصبي "علي"، في البداية، وتفاقم حاله ببطء ثم فجأة تدهور بشده، في اليوم السابق، كانت عيناه مغمضتين ولم تفتحا بعد، أما الفتاة "رنا" فكانت تضعف، لكنها كانت لا تزال مستيقظة.



لم يكن هناك متسع من الوقت لتقييم خياراته، قرر محمد أن الطفل المريض يحتاج إلى العلاج أولاً، لذلك قام هو وزوجته أنيسة بأخذ الصبي وبدأ السير الشاق أسفل التل إلى الوادي أدناه، حيث كانا يأملان في العثور على رحلة إلى المدينة.





الفصل الثاني: الأزمة



في هذا الوادي في محافظة حجة، حيث تنتشر البيوت الحجرية الصغيرة على سفوح التلال، عمل العديد من أرباب الأسر مثل محمد، وهو رجل قصير القامة، كعمال باليومية ومزارعي قات.



لكن مع ارتفاع أسعار الوقود وسط الحرب الأهلية الطويلة في اليمن، بدأت الشاحنات التي كانت تقلهم إلى العمل تختفي، كما روى رجال في المنطقة، توقفت مشاريع البناء التي عملوا عليها على الأرض، وكانت هناك منافسة شديدة على الوظائف الزراعية القليلة، مما ترك العديد من الرجال دون أي مصدر للدخل.



في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا، وعجزت العائلات فجأة عن شراء المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والخضروات، في محافظة حجة، سجل برنامج الغذاء العالمي زيادة بنسبة 25 بالمائة في أسعار المواد الغذائية هذا العام.



قالت العديد من النساء اللواتي يعانين من الجوع الشديد، إن الظروف جعلت من شبه المستحيل عليهن إرضاع أطفالهن.



تنتشر أزمة الجوع في اليمن على نطاق واسع، حيث يعيش الكثير من الناس في منطقة محمد على ما يزيد قليلاً عن الأوراق المسلوقة.



تتلقى النساء والأطفال إمدادات من برنامج الغذاء العالمي، الذي يفيد بأن أسعار المواد الغذائية في محافظة حجة ارتفعت بنسبة 25 في المائة هذا العام.



يعاني الأطفال في منطقة المغاربة من سوء التغذية، في قرية الظبارة، تحمل غالية علي حسين ابنها ماهر صالح مرعي، الذي تظهر عليه علامات سوء التغذية، بما في ذلك القيء والإسهال بعد تناول الطعام.

كانت البلاد بالكاد تجنبت إعلان المجاعة الرسمي في السنوات الأخيرة بعد زيادة التمويل الإنساني، ولكن حاليا تقول الأمم المتحدة إنه بدون تدخل عاجل آخر، فإن مثل هذا التصنيف سيكون أمراً لا مفر منه، حيث قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5 ملايين شخص على شفا المجاعة، ويعيش حوالي 47000 شخص بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، بما في ذلك 5000 في منطقة المغاربة، مسقط رأس محمد.

هذه الكارثة من صنع الإنسان بالكامل، لا يوجد نقص في الغذاء، فقط عوائق مالية تحول أمام شراء الطعام.



منذ حوالي سبع سنوات، حارب المتمردون الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليًا للسيطرة على البلاد، تسيطر الحكومة، بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، على المجال الجوي للبلاد وفرضت قيودًا شديدة على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو بوابة مهمة للواردات لشمال البلاد، حيث يتولى الحوثيون المدعومون من إيران السلطة.



لطالما أثار الدبلوماسيون والمسؤولون الإنسانيون القلق من أن القيود تقطع شريان الحياة الحيوي، وألقى الحوثيون باللوم على القيود المفروضة على الميناء في أزمة الوقود ورفضوا مناقشة هدنة حتى إعادة فتح المطار في صنعاء التي يسيطرون عليها، ورفع جميع القيود المفروضة على الميناء.

يقول المحللون الذين يتابعون التطورات في اليمن إنه في الوقت الذي تساهم فيه قيود الموانئ في ارتفاع أسعار الوقود، يتم تخزين الوقود الذي يدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يزيد من الأزمة.





الفصل 3: الرحلة



وباستخدام الأموال التي اقترضوها في ذلك اليوم من أغسطس / آب، عثر محمد وأنيسة على مقاعد في شاحنة نقلتهم عدة ساعات إلى مدينة حجة (عاصمة المحافظة)، وبينما كانت الشاحنة تتدحرج على طول طريق الوادي غير المعبد، سرعان ما عج ذهن محمد بالقلق بشأن الطفل المجاور له والآخرين الذين تركهم وراءه، كما روى لاحقًا.



في المنزل، حاولت "بشرى" زوجة محمد الأخرى، رعاية أطفال الأسرة الثمانية الآخرين، حيث قالت إنهم يستيقظون كل صباح وهم يبكون من الجوع.



لا أحد في العائلة يمتلك هاتفًا، لذلك لم تستطع سماع أخبار الصبي أو اطلاعهم بحال الفتاة، "رنا" التي كانت تزداد سوءًا، تتذكر قائلة: "كنت أخشى أن يموت هناك وهي تموت هنا".



عندما وصل محمد وأنيسة إلى المستشفى، كان تشخيص "على" قاتماً، قال الطبيب إنه كان يعاني من سوء التغذية الحاد والتهاب في الصدر.



بعد أربعة أيام من وصول علي إلى المستشفى توفي، وقالت أنيسة: "مات بين يدي"، "عانقته وقبلته وكان هذا كل شيء".



في ذلك المساء، حملت الدراجات النارية الوالدين المفجوعين إلى المنزل، كل واحد يتناوب على احتضان جثة علي، الملفوفة الآن في كفن أبيض، بين أذرعهم، دفنوه بالقرب من منزلهم في تلك الليلة، وغطوا قبره الصغير بكومة من التراب والعصي.

الفصل الرابع: الموتى



مرت عدة أيام، وعندما أغمضت عيون رينا بإحكام مثل عين اخيها على قبل وفاته بقليل، أدرك محمد أن ذلك هو علامة مشؤومة. ولكن بما أن جيرانه فقراء مثله، لم يتبق هناك أموال للاقتراض - وإنما ديون يتعين سدادها.



في اليوم التالي جلست بشرى في المطبخ الخارجي وهي تغلي أوراق الشجر المعروفة محليًا بالحلاس لتناول طعام الغداء. "رنا"، وهي تفقد وعيها تارة وتستعيده تارة أخرى، تدلت بصمت على ذراعها.



عندما خفت الأوراق وتحولت إلى يخنة خضراء كثيفة، تجمع الأطفال الآخرون حولها، وغمسوا أيديهم في الإناء ولعقوا أصابعهم حتى زوال كل شيء، وقف "محمد"، وهو يسكب مسحوق التبغ الرخيص في فمه للمساعدة في كبح شهيته.



وقالت "بشرى" وهي تضرب ذبابة سقطت على قدم "رنا": "لو كان لدينا المال، كنا سنأخذها إلى المستشفى".



أما محمد فقال، "من المحتمل أن تموت هنا"، متسائلا: "ما الذي نستطيع ان نفعله؟"



بعد ظهر ذلك اليوم، سار محمد وأنيسة بهدوء على طريق ترابي إلى مكان دفن ابنهما على تل صغير.



ووسط حفيف الأشجار في الريح، مرت امرأة ترعى الأغنام على الطريق الترابي أسفلهم، بينما اقتربت أنيسة من القبر، جاثمة على صخرة، راكعة لتلتقط برفق غصنًا شائكًا مكدسًا في الأعلى.



في الجوار، جثم زوجها على الأرض، وبرزت عظمة ترقوته من تحت قميصه الباهت.



وقال: "أنا أفكر في الفتاه ستتبع الصبي".





الخاتمة



في اليوم التالي بعد أن أغمضت عيني البنت "رنا" وانجرفت عن وعيها، علم فريق من صحفيي واشنطن بوست الذين كانوا يزورون القرية، بحالتها ورتبوا لرحلة مجانية لنقل محمد وبشرى ورينا إلى مستشفى في مدينة حجة في نفس اليوم.



في غرفة فحص مؤقتة في ردهة بالطابق العلوي في مستشفى الجمهوري، قام فريق من الممرضات من جناح سوء التغذية بوضع علامة على قياسات رينا بعناية، طولها: 24 بوصة، وزنها: 11.9، محيط أعلى ذراعها: 4.25 بوصة.



وساعدت القياسات في تأكيد شكوك الطبيب عادل علي العبدلي، كانت رينا تعاني من سوء التغذية الحاد الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدى الأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، إذا كان الجوع وحده لا يقتل الطفل الجائع، فغالبًا ما تؤدي الآثار الجانبية الأخرى إليه.



وقال إنه حتى أولئك الذين حالفهم الحظ في تلقي العلاج غالبًا ما يعودون إلى منازلهم للظروف نفسها التي أصابتهم بالمرض في البداية. يتعين على البعض العودة للعلاج مرة أخرى، البعض لا يعود أبدا.



وضع رينا على الطاولة واستمع لها وهي تتنفس بصعوبة، كما قال إنه يشتبه في إصابته بعدوى في الصدر، ومع المضادات الحيوية والحليب المدعم والفيتامينات، سيكون لديها فرصة جيدة للشفاء.

استلقت رينا بصمت بينما قامت الممرضات بحقنها بالإبر لجمع قوارير الدم وإدخال منفذ وريدي صغير في قدمها.

تلفت فريق العمل حوله، في غرفتين صغيرتين خارج القاعة، جلست حوالي 12 أم شابة أخرى مع أطفال يعانون من سوء التغذية على أسرّة مصطفة مقابل الحائط، وكان أطفالهن يرقدون بجانبهن.



قال العبدلي إنه لم يتبق سوى سرير واحد. يمكن أن تأخذه رينا.



وعلى عكس شقيقها، كتب لها أن تعيش...

المصدر: واشنطن بوست