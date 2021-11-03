معارك فاصلة الآن جنوب مأرب.. ومصادر تكشف حقيقة سقوط ”العمود” بيد الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، في هذه الاثناء، معارك هي الأعنف، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأكدت مصادر ميدانية، أن المعارك الآن على أشدها بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في منطقة العمود بمديرية الجوبة.
وعن مزاعم مليشيا الحوثي السيطرة على منطقة "العمود"، اكدت المصادر أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن سيطرة المليشيات على المنطقة الواقعة في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة.
وفي وقت سابق، زعم المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، سيطرة المليشيات على منطقة العمود والتقدم باتجاه البوابة الجنوبية لمدينة مأرب.
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