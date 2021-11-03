شكرا لبحثكم عن خبر مذيعة قناة الحدث توجه نداءً عاجلًا بشأن مارب: يوم الحساب صعب!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مذيعة قناة الحدث نداءً عاجلًا لكل اليمنيين بشأن أزمة إنسانية كبيرة تواجه مدينة مارب وسكانها.

وطالبت المذيعة اليمنية في قناة الحدث، أسماء راجح، بإيجاد حل عاجل لأزمة النازحين في مارب، في ظل ارتفاع مستمر لأعداد الأسر المهجرة من منازلها جراء الهجمة الحوثية الشرسة على مساكن المدنيين.

وقالت راجح، في تغريدات على تويتر، رصدها ‘‘المشهد اليمني’’: ‘‘يجب ان نعمل جميعاً لمساندة اهلنا تجاوز الموضوع الواجب بل أصبح الزام على الكل’’.

وأضافت: ‘‘الابطال في الميدان تقدم ارواحها والاطفال تدفع دماء في كل ربوع اليمن الجهد مطلوب واحنا شعب كريم’’.

وأكدت راجح على ضرورة ‘‘وجود وسيلة للتعاون مع اهلنا في اليمن عبر منظمة موثوقة يمنية نجمع خلالها تبرعات توزع على كل المناطق المنكوبة دون استثناء’’.. مشيرة إلى أن ‘‘المهجرين في العراء هم اهم نقطة’’.

وأشارت إلى أن ‘‘المجتمع المضيف عليه حمل كبير’’ في إشارة إلى سكان المدينة.

وتساءلت مذيعة الحدث، قائلة: ‘‘كيف العمل دلوني اطفال ونساء وشيوخ واصحاب امراض في العراء وسط الشمس والشتاء هيدخل شديد’’.

وخاطبت راجح، الحكومة اليمنية بالقول: ‘‘حكومتنا اسمعوا الناس في العراء .. وزير التخطيط والتعاون الدولي اسحب التراخيص من المنظمات الفاسدة واعطيها لمن يستحق من الذين يعملون بجهد حقيقي الوقت صعب واهلنا في العراء يوم الحساب صعب’’.

وارتفعت موجة النزوح الجماعي من أطراف مارب، جراء القصف الحوثي بالصواريخ والقذائف على رؤوس المدنيين، حيث قُتل مؤخرًا أكثر من 100 مدني بسبب الهجمات الشرسة للمليشيات.