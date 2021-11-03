شكرا لبحثكم عن خبر سقوط منطقة جديدة جنوب مدينة مأرب بيد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، تمكنت مليشيا الحوثي الانقلابية، من السيطرة على منطقة جديدة جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي أحكمت سيطرتها على منطقة "يعره" بمديرية الجوبة، وذلك بعد هجوم كبير شنته المليشيات على القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن المعارك انتقلت من منطقة "يعره" إلى منطقة "بئر الشيخ" القريبة من "العمود" المنطقة المحاذية لمدينة مأرب من جهة الجنوب.

بالمقابل، أكد قائد اللواء 143مشاة العميد الركن ذياب القبلي نمران، إن أبطال الجيش تمكنوا، الثلاثاء، من كسر هجومًا لمليشيا الحوثي الإيرانية، جنوب مأرب، استمر لست ساعات متتالية.

وأكد العميد القبلي، أن المعركة الذي خاضها أبطال الجيش والمقاومة انتهت بمصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير آليات تابعة لها.

مشيرًا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، نفذ عدة غارات جوية مركزة، استهدف بها تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا في جبهات المحافظة، وكبدها خسائر.

وتواصل قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تكبيد مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.