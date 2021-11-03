شكرا لبحثكم عن خبر مأرب في خطر كبير.. ومليشيا الحوثي تقترب كثيرا من المدينة (تفاصيل وتطورات جديدة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن مدينة مأرب المكتظة بالسكان، أصبحت في خطر كبير، وذلك بعد اقتراب مليشيا الحوثي الانقلابية من البوابة الجنوبية للمدينة.
وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت، خلال الساعات الماضية، قصف بالصواريخ البالستية على منطقة العمود التابعة لمديرية الجوبة والمحاذية لمدينة مأرب.
وأوضحت، أن القصف الصاروخي أعقبه هجوم وزحف كبير للمليشيات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في منطقة العمود.
وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي حققت تقدما جديدا باتجاه نقطة "الفلج" وجبال البلق، وأصبحت على مشارف مدينة مأرب.
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