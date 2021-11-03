شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تعززجبهات القتال حول مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شفت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، عن مفاجأة غير متوقعة ستربك المتمردين الحوثيين، وسط تعزيزات كبيرة إلى جبهات محافظة مارب.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن الجيش اليمني دفع بتعزيزات كبيرة ولا يزال إلى كافة جبهات القتال في المحافظة، ستربك المليشيا الحوثية، عبر عمليات التفاف وكمائن، وهجمات نوعية، خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى الجوبة وجبال البلق وصرواح ومدغل.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات للحوثيين نحو مناطق المواجهات، شمال شرق مديرية الجوبة، ونحو وادي ذنة، جنوبي مديرية صرواح، جلهم من الاطفال.

وتتواصل المعارك بين الجيش اليمني المسنودين برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب النفطية، والمكتظة بمئات الالاف من النازحين.