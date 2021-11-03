شكرا لبحثكم عن خبر أمراء سعوديون يعقبون على الأزمة مع لبنان على خلفية تصريحات جورج قرداحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقب الأمير السعودي، خالد بن عبد الله بن فهد بن فرحان آل سعود، على الأزمة اللبنانية الخليجية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال خالد بن عبد الله آل سعود: "أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا قرداحي آخر ونحن لا ندري".

وأضاف: "وقد قيل: ماحك جلدك مثل ظفرك".

وفي سياق آخر، أعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع فيديو لإعلامي سعودي حول ما وصفه بمحاولة تحجيمه، في حين قال الأمير سطام آل سعود: "قصة تكشف محاولات العاملين بقناة "mbc" محاربة الشخصيات السعودية داخل القناة، أي أن ما كان يحدث هو إخفاء وتحجيم المواطنين لصناعة شخصيات غير سعودية من أمثال قرداحي وغيره".

وكان الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، قد علق على تصريحات جورج قرداحي الأخيرة بخصوص تدخل المملكة والإمارات في اليمن، والتي اعتبرها العديد مسيئة وأثارت جدلا كبيرا.

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي (حِلّوا عنّا بقا)".

وأضاف: "أدعو الله أن يتم ذلك.. ففي رأيي (الشخصي) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا) وأن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا، فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!".

وقال في تغريدة أخرى تعليقا على ما نشرته وزارة الإعلام اللبنانية: "هذا إن صح، وأظنه صحيحا، هو تأكيد أن لبنان مختطف، وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح قرداحي المسيء للسعودية والإمارات، ويظهر هذا من وزارة إعلامهم".

وتابع: "سنرى إن كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته".

كما رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على تصريحات قرداحي، بطريقة "ساخرة"، وهي على نسق أسئلة برنامج "من سيربح المليون"، الذي اشتهر قرداحي في تقديمه.

المصدر: RT