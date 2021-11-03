شكرا لبحثكم عن خبر انفجار يشغل سكان العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سمع دوري انفجار ضخم في مناطق واسعة من العاصمة عدن قبل قليل. وقالت مصادر ان الانفجار ناتج عن تدمير مخلفات الحرب ، قذائف والغام. وامس الاول حدث تفجير اربي امام البوابة الخارجية لمطار عدن خلف ضحايا بين المدنيين وخسائر مادية للسكان.

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