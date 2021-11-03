عاجل.. انحسار أعداد الإصابات بكورونا المسجلة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

سجلت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 3 حالات في حضرموت، وحالة في شبوة. وقالت الإدارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوضع الوبائي، إنها سجلت أيضا 3 حالات وفاة، منها حالتين في حضرموت، وحالة واحدة في عدن. وذكر بلاغ الإدارة، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جميعها في حضرموت، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (9810) حالة، منها (1897) حالة وفاة و(6463) حالة تعافٍ.

