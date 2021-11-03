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عاجل.. انحسار أعداد الإصابات بكورونا المسجلة في اليمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انحسار أعداد الإصابات بكورونا المسجلة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

سجلت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، 4 إصابات جديدة بفيروس ، منها 3 حالات في حضرموت، وحالة في شبوة.    وقالت الإدارة في بلاغها اليومي بشأن مستجدات الوضع الوبائي، إنها سجلت أيضا 3 حالات وفاة، منها حالتين في حضرموت، وحالة واحدة في عدن.   وذكر بلاغ الإدارة، أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جميعها في حضرموت، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (9810) حالة، منها (1897) حالة وفاة و(6463) حالة تعافٍ.  


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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