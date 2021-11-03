إب.. مليشيا الحوثي تستولي على منزل شقيق برلماني إصلاحي

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت مليشيا الحوثي الانقلابية، على منزل مواطن (شقيق برلماني إصلاحي) بمدينة إب، وسط اليمن، ضمن حملة مصادرة أملاك خاصة وعامة بذريعة معارضة أصحابها للانقلاب.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شرعت بالسطو على منزل المواطن "عبده الصبري" الكائن في حارة الصلبة القريبة من الاستاد الرياضي وسط مدينة إب.



وأوضحت المصادر أن عناصر حوثية يتقدمهم قيادي حوثي، قدموا على متن طقم حوثي، إلى المنزل وكتبوا عليه عبارة "محجوز من قبل المحكمة" ضمن عمليات سطو مسلح يُستخدم القضاء أداة لتنفيذها.



وحسب المصادر أرغم المسلحون الحوثيون ثلاثة مستأجرين لمحلات تابعة للصبري في المنزل المُصادر، أرغمتهم على التوقيع والالتزام بدفع إيجارات المحلات للقيادي الحوثي.



وتبرر المليشيا مصادرة المنزل، كونه يتبع شقيق البرلماني عن حزب الإصلاح عارف الصبري، في الوقت الذي أكد مالك المنزل أنه قام ببناء منزله من رحلة غربة طويلة.



وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة متواصلة ومشروع قائم للمليشيا يهدف لمصادرة ممتلكات وأموال عشرات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة كان آخرها الاستيلاء على مستشفى أطباء المنار ومصادرة ممتلكات وأموال جميع المستثمرين فيه.

