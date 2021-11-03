شكرا لبحثكم عن خبر اعلان تسعيرة جديدة للمحروقات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتمدت شركة النفط في عدن ، اليوم ، سعراً جديداً لبنزين ( البترول ) السيارات . واعتمدت شركة النفط سعر البترول في جميع المحطات الحكومية 17800 للعشرين اللتر أي بما يعادل ٨٥٠ للتر الواحد . وتوقعت مصادر تزويد جميع المحطات بمادة البترول وبالسعر الجديد بعد ظهر اليوم الأربعاء .

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