شكرا لبحثكم عن خبر اين شريحتي .. وقفة احتجاجية تستفز عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محتجين غاضبون ينظمون وقفة احتجاجية أمام عدن نت

عدن /خاص

نظم عدد من المواطنين، صباح يوم اليرم الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر شركة عدن نت ، بمديرية المعلا؛ للمطالبة بتوفير الشرائح التي وعدت بها الشركة.

ورفع المحتاجين شعارات عبرو فيها عن رفضهم لأعمال السمسرة وبيع الشركة للشرائح بالسوق السوداء بمبالغ طائلة، وعن احتجاجيهم لتلاعب الشركة وعدم ايفاءها بالتصريحات التي أطلقتها عبر صفحتها الرسمية بأن طريقة البيع ستكون عبر التسجيل المباشر في رابط البيع وهذه ما لم تلتزم فيه الشركة ولم تبع لهم شرائحههم .

كما أكد المحتجين في الوقفة برفع دعوى قضائية ضد شركة عدن نت ومديرها ، واشارو انهم جمعوا خلال الحملة الشعبية اكثر من 480 اسم يعتزمون رفع الدعوى القضائية، وكلفوا محامي للترفع أمام القضاء.

وأضاف المحتجين ان مدير شركة عدن نت حاول استفزازهم ونشر مجموعة عناصر مسلحة حول الوقفة، ورفض من الخروج والجلوس مع المحتجين.