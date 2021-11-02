شبوة.. مليشيا الحوثي تحرق مكتبة جامع عبدالله بن مسعود في عسيلان

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية أحرقت مكتبة خاصة بإحدى الجوامع شمالي غرب محافظة شبوة جنوب غربي اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي أحرقت مكتبة جامع عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة في مديرية عسيلان".



وأوضح المصدر أن "الميلشيات قامت بإحراق كل مقتنيات المكتبة بكل ما تحويه من مصاحف القرآن الكريم وكتب ومؤلفات إسلامية".



وأضاف: "اتخذت ميليشيات الحوثي من مصلى النساء في ذات المسجد محطة لتموين آلياتهم بالمحروقات وتخزين الوقود".



ولفت المصدر، إلى أن المليشيا حولت السكن الخاص بإمام المسجد إلى مكتب خاص لقيادة الميليشيات في المنطقة.



وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت مساء أحد، بصاروخين باليستيين مركز الحديث للعلوم الشرعية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطلاب بينهم أطفال ونساء.

