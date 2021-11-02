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رصد هزة زلزالية بحرية قبالة سواحل المكلا

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المنامة - ياسر ابراهيم - رصدت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، هزة زلزالية بحرية متوسطة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل مدينة المكلا (شرقي اليمن).
 
وقالت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، في بلاغ، إن الهزة حدثت بحوالي 90 كيلومترا فقط، وذلك عند الساعة 3:35:40 فجر اليوم الثلاثاء على عمق 10 كيلومتر.
 
وأضافت أن الهزة الزلزالية، محسوسة لدى العديد من سكان ساحل مدينة المكلا تحديدا لمن يسكنون الأدوار العليا من المباني.
 
وشهدت محافظة حضرموت خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الهزات الزلزالية المرصودة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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