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رئيس مجلس الشورى يعزي الشيخ صالح طعيمان في استشهاد نجله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صالح عبدالله طعيمان في استشهاد نجله عبدالله وهو يؤدي واجبه الوطني في مقاومة مليشيات الحوثي الارهابية.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للشيخ عبدالله محمد طعيمان ولاسرة وذوي الشهيد، وكافة قبائل جهم بمحافظة مأرب بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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