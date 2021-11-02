شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحقق تقدماً جديداً غرب تعز ومقتل وإصابة 18 عنصراً حوثيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 11 من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مصرعهم وأصيب 7 اخرين، اليوم، في مواجهات مع الجيش الوطني غرب مدينة تعز .



وأوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية شنت هجوم على مواقع المليشيات في جبهتي حذران وتبيشعة وأسفرت المواجهات عن مقتل 11 عنصراً من المليشيات وإصابة 7 أخرين.

وأكد المصدر، أن قوات الجيش الوطني احرزت تقدماً جديداً وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات ولازالت المواجهات مستمرة.