شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تستدعي سفيرنا في بيروت للتشاور بشأن تصريحات قرداحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

استدعت الحكومة اليوم الثلاثاء، سفيرنا لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: ”إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت الى الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور“.