شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والمقاومة يكبدان المليشيات خسائر في الارواح والعتاد جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احبط الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة الشعبية، هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية اليوم، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.



وقال قائد اللواء 143مشاة العميد الركن ذياب القبلي في تصريحات وفقا لـ (سبتمبر نت) "إن أبطال الجيش تمكنوا اليوم، من كسر هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية، جنوب مأرب، استمر لست ساعات متتالية".

وأضاف "ان العملية اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي المليشيا وتدمير آليات تابعة لها".. لافتا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذ عدة غارات جوية مركزة، استهدف تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا في جبهات المحافظة، وكبدها خسائر فادحة.