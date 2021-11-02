أمن الشحر ينفذ حملة مداهمة لمجهولي الهوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر، شرقي المكلا، بساحل حضرموت، تنفيذ حملة أمنية ميدانية مشتركة مع شرطة السير في مديرية لتعقب مجهولي الهوية والمتسولين والعناصر الإرهابية.



وجاءت هذه الحملة بإشراف مباشر من مدير أمن الشحر، العقيد عوض بن عكاس العوبثاني، لضبط الحالة الأمنية ومنع أي أعمال إرهابية تسعى لزعزع الأمن والاستقرار في المديرية.

وانتشرت الأجهزة الأمنية في شوارع مديرية الشحر، ونفذت حملة تفتيش واسعة للتأكد من ملكية السيارات وهوية السائقين.

وقالت مصادر إن الحملة أسفر عنها ضبط عدد من الأشخاص مجهولي الهوية، واتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد مدير أمن الشحر، العقيد عوض بن عكاس العوبثاني، إن هذه الحملات مستمرة بشكل دائم لتثبيت الحالة الأمنية ومعرفة الداخلين والخارجين إلى المديرية، التي تعد الشريان الحيوي للمحافظة.

ودعت إدارة أمن الشحر المواطنين إلى حمل بطائقهم أو مايثبت هوياتهم الشخصية، والإبلاغ المباشر عن الأشخاص مجهولي الهوية أو المتشبه بهم إلى أقرب دورية أمنية أو مركز شرطة.

جدير بالذكر أن مدينة الشحر، تشهد إقبلا كبيرا من قبل المواطنين وتجار السيارات، الذين يتوافدون لشراء المركبات القادمة من أوروبا إلى المدينة بحرا وبأسعار مناسبة.