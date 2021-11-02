عدن نت: عملية بيع الشرائح والتواصل مع العملاء مستمر

يزيد بن سلمان - شبوة - تؤكد شركة عدن نت أن عملية التواصل مع العملاء الجدد وبيع الشرائح مستمر وأن الشركة تسير بالآلية والخطة التي أقرتها منذ البداية حيث تم التنسيق مع إدارة البريد لتحديد مراكز ومواعيد تسليم الشرائح للعملاء الجدد.

وتوضح الشركة بأنها تمكنت منذ اعلان البدء في بيع الشرائح بتسليم الكثير من المشتركين المتقدمين عبر الموقع الالكتروني والذين استكملوا الاجراءات والبيانات المطلوبة والرسمية وأن عملية البيع واضحة ورسمية وتتم بحسب الآلية التي عدت لها مسبقاً.

وتدعو الشركة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التحري والدقة وتجنب نشر الاخبار الكاذبة والإشاعات التي تستهدف الشركة من قبل بعض الأقلام الانتهازية، مؤكدا أن خطوات وإجراءات الشركة مؤخرا أدت إلى اغلاق السوق السوداء وهذا تسبب بمهاجمة الشركة ومحاولة التشويه عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولكن الشركة تدرك حقيقة الأمر وتمضي قدما في تنفيذ حملة عدن نت أوسع وأسرع، كما إن الشركة بالوقت نفسه تقدر كل الأصوات التي تقدم نقدا مسؤولا وهادفاً وأيضا الأصوات التي لم تستطيع الحصول على الاشتراك في هذه المرحلة وهذا حق يحترم والشركة تسعى جاهدة إلى أن تكون في تحسن وتطور مستمر في الخدمة وأن تكون متاحة للجميع وهذا الذي تعمل عليه الشركة بدعم وإشراف وتنسيق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية.