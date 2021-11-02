الهيئة التدريسية والإدارية لكلية العلوم التطبيقية والإنسانية تكرم العميد السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

كرم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافطة المهرة، اليوم، الدكتور فائز جمعان خميس بن مركب عميد الكلية السابق ، تقديراً للجهود الكبيرة والمتميزة التي بُذلت من قِبله، والرامية للرقي بالمستوى الأكاديمي والتعليمي بالمحافطة.



وخلال التكريم، أكدَ الدكتور سعيد سعد نجادان القميري، نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية المهرة، لشؤون الطلاب، أن الدرع التذكاري وكل شهادات وكلمات الشكر والتقدير لاتساوي شيئاً أمام ما قدمه الدكتور فائز جمعان بن مركب كعميد ومؤسس للكلية والخدمة قطاع التعليم بشكل عام في المحافظة.

وأضاف الدكتور القميري، يأتي هذا التكريم لما له للدكتور بن مركب من فضل بعد الله سبحانه وتعالى في المساهمة وإنشاء هذا الصرح التعليمي الذي تخصصاته تناسب سوق العمل، وهامة علمية له باع طويل في التأسيس وما هذا التكريم إلا كواجب ورد جميل للمعروف.

وأشاد الدكتور القميري بجهود الدكتور فائز جمعان في متابعته المستمرة لمختلف الجهات الداعمة في توفير الاحتياجات اللازمة وافتتاح الأقسام الجديدة وتأهيل وتطوير الخدمات التعليمية بالكلية، وحضوره الدائم في كل خطوات التقدم والتطور في مختلف الخدمات التعليمية التي تشهدها الكلية، متمنيا التوفيق والسداد للعميد الجديد الدكتور محمد أحمد علي المجيبي، والمشاركة جميعا في إكمال المسيرة التي بدأها وأسس دعائمها العميد السابق الدكتور فائز جمعان.

وعقب أستلام الدكتور فائز جمعان بن مركب، للدرع التذكاري، قدم جزيل شكره وامتنانه لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، قائلاً: "تشرفتُ بالعمل معكم وما أنا إلا فرد وبتكاتف الجميع وصلنا إلى هذه المرحلة من النجاح".

حضر التكريم، الدكتور محمد أحمد المجيبي، عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية ، والدكتور ناصر باكريت، نائب العميد للشؤون الأكاديمية، والأستاذ عبدالله سويلم، أمين عام الكلية، والدكتور محمد السياغي، والدكتور محمد الإدريسي، والأستاذ أحمد عرفان، والأستاذ عوض بازمول من الشؤون المالية