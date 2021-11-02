بن ياسر يلتقي عدداً من الشخصيات الاجتماعية لاطلاعهم على أوضاع المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، اليوم، عددا من الشخصيات الاجتماعية والشيوخ والأعيان لاطلاعهم على أوضاع المحافظة والظروف التي تعيشها البلاد.



وناقش اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح محمد بن عليان ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده والشيخ توكل ياسين عضو مجلس الشورى، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد إثر تدهور العملة المحلية والآليات والحلول والمقترحات التي تساهم في تخفيف وطأة المعاناة على المواطنين.

واستعرض المحافظ بن ياسر، جهود وتدخلات السلطة المحلية وسعيها الدؤوب لاستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والماء وغيرها إضافة إلى إيصال وتحسين الخدمات بالمناطق الصحراوية البعيدة بعد إن عانت سنوات طويلة من الحرمان.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية بحاجة إلى الآراء والمقترحات وتعتبر الجميع شركاء فيما ما يعود بالنفع وخدمة المواطنين.

وأوضح المحافظ بن ياسر أن تدهور العملة وانهيار الاقتصاد جاء كنتيجة طبيعية للحرب المستمرة التي تشهدها البلاد، مؤكدا أنه وجّه مكتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزولات ومراقبة أي تلاعب بالأسعار وضبط المخالفين، داعيا عقال الحارات والمواطنين إلى إبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق والمحلات التجارية.

وتطرق محافظ المهرة إلى إنجازات السلطة المحلية ومشاريعها لتحسين وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة.

وشدد المحافظ على ضرورة تلاحم وتكاتف الجميع لمساندة مؤسسات الدولة وأجهزتها للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب المحافظة ويلات الصراع والفوضى، مشيدا بتعاون ووقوف الوجهاء وأبناء المحافظة والمواطنين إلى جانب الأجهزة الأمنية وحرصهم على استباب الأمن بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكدت مداخلات الشخصيات الاجتماعية على وقوفها إلى جانب السلطة المحلية بما يخدم المحافظة وأمنها واستقرارها خاصة في هذا الظرف الصعب