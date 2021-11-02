اتحاد إب يتعادل مع شباب الجيل بهدف لكل منهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت، اليوم، اتحاد إب وشباب الجيل، على ملعب الخليفي بمدينة عتق في اطار تصفيات الجولة الثالثة من تجمع شبوة لاندية الدرجة الاولى لكرة القدم، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.



وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم فريق شباب الجيل سجله اللاعب حسن عبدالله في الدقيقة 38، فيما تمكن لاعب اتحاد إب عارف المرغمي من احراز هدف التعادل في الدقيقة 63 من زمن المباراة .