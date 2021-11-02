الوزير كلشات يطلع على نشاط فرع شركة النفط بالمهرة ويشيد بدورها في دعم قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

أشاد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات بدور فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة المهرة في دعم منظومة الكهرباء بالمحافظة من خلال التنسيق مع برنامج الأعمار السعودي في توفير منحة المشتقات النفطية وشراء مولدات كهربائية لتعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء.



جاء ذلك خلال زيارة معالي الوزير التفقدية، اليوم، لفرع شركة النفط بمدينة الغيضة ، مطلعا على سير العمل ونشاط الشركة وجهودها والصعوبات التي تواجهها .. واستمع من المدير العام للفرع المهندس محسن علي بلحاف إلى شرح مفصل عن جهود الشركة في عملية تنسيق منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء ودعمها للعديد من المشاريع في قطاع الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية من خلال رفد المحطات بمولدات كهربائية جديدة لتعزيز قدراتها التوليدية ضمن جهود السلطة لاستقرار الخدمة في عموم مديريات المحافظة والتخلص من الطاقة المشتراة.

وأكد الوزير كلشات على أهمية مضاعفة الجهود وتكاملها واستغلال الموارد المتاحة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدا بدعم الشركة لمختلف المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية ومنها مؤسسة الكهرباء لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .. كما وجه الوزير الشكر للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على ما يقدمونه من دعم وللأشقاء في المملكة العربية السعودية على وقوفهم مع اليمن وتقديم منحة المشتقات النفطية.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء أنتهت مؤخرا من إعداد دراسة عن مشروع الأبراج الناقلة للمحطة الجديدة بالغيضة التي ستحل الكثير من المشاكل لا سيما الفاقد وتوجه الوزارة نحو الطاقة المتجددة في اليمن باعتبارها أقل كلفة وجهد.

وكان مدير عام فرع شركة النفط المهندس محسن بلحاف قد رحب بوزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة الحكومة لأنشطة المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية وتذليل الصعاب التي تواجههم ، مثمناً التنسيق المستمر من قبل وزارة الكهرباء والتعاون المشترك بين فرعي شركة النفط ومؤسسة الكهرباء بالمحافظة