أمين عام محلي المهرة يترأس اجتماعاً لمناقشة آلية توزيع الغاز في مديريات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر صباح اليوم اجتماعاً ضم مدراء عموم المديريات وأعضاء وممثلي لجنة الغاز بالمحافظة لمناقشة مجموعة من المقترحات والمعالجات لآلية توزيع الغاز في مختلف مديريات المحافظة .



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الأستاذ حسين المسعدي أشار بن نيمر إلى ضرورة تجاوز كافة السلبيات التي رافقت عمليات التوزيع خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أهمية وضع آليات محددة لعملية توزيع الغاز في مختلف المديريات لتجاوز كل هذه السلبيات .

وتطرق اللقاء لجملة من الصعوبات والاشكاليات التي رافقت عملية توزيع الغاز خلال الفترة الماضية ، مشدداً على ضرورة الرقابة على مشرفي المحطات في عملية التوزيع واتخاذ اجراءات محددة بحق المتلاعبين بأسعار الغاز ، والالتزام بالتسعيرة الموحدة في إطار كل مديرية .

وتم في اللقاء وضع آلية جديدة لتوزيع الغاز في مختلف المديريات بنسب متفاوتة ومحددة ، كما تم تشكيل لجنة جديدة برئاسة وكيل المحافظة الاستاذ حسين المسعدي للمتابعة والإشراف على كافة الكميات الواصلة من الغاز إلى المحافظة .

حضر اللقاء مستشاري المحافظ الاستاذ صبري محمد كلشات والاستاذ سعد محمد بن دعنان ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ عبدالله خودم مغفيق ومدير عام مكتب النفط وشركة الغاز الاستاذ سعيد بن مزروع.