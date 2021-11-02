وزير الصحة يشيد بجهود الوحدة التنفيذية واللجنة الفنية لمجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بجهود الوحدة التنفيذية واللجنة الفنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والفرق الصحية التابعة لها والعاملة في الميدان.



وشدد الوزير بحيبح خلال ترأسه، اليوم، إجتماعاً موسعاً لرئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية واللجنة الفنية لمجابهة فيروس كورونا، على ضرورة توحيد الجهود لدعم القطاع الصحي بشكل عام والتنسيق المشترك مع المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة لإيجاد تمويل دائم لمواجهة الاوبئة والازمات الصحية والعمل على تزويد العنايات المركزة ومراكز العزل والمحاجر الصحية في المحافظات المحررة بالاحتياجات الفنية والمستلزمات الطبية.

واكد وزير الصحة، على اهمية وضع الخطط والبرامج الهادفة والخدمية لوضع بنية صحية تخدم المرضى وبشكل دائم..داعياً الى أهمية العمل والإنجاز على إيجاد مخزون طبي للأجهزة والأدوات الخاصة بالعنايات المركزة من أجهزة تنفس وأجهزة فحوصات واسطوانات الأكسجين وغيرها من المستلزمات الطارئة.