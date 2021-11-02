وكيل وزارة التخطيط يناقش مع المجلس النرويجي التدخلات بمناطق النزوح والمجتمعات المضيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة منظمة المجلس النرويجي للاجئين بولين، تدخلات المنظمة في المناطق التي تشهد نزوحاً للسكان بسبب الحرب والتدخلات لصالح المجتمع المضيف في قطاعات المياه والتعليم في عدد من المحافظات.



وأكد الوكيل زيد، حرص وزارة التخطيط على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المنظمات، وكذا مواصلة الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع وبرامج وتدخلات المنظمات للمساهمة في خدمة المجتمع..مشيداً بدور المنظمات في تقديم المساعدات للنازحين والمجتمعات المضيفة.

حضر اللقاء مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية في وزارة التخطيط زهير حامد.