وزير الصحة يبحث مع الصليب الأحمر تدخلاته بمحافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة نائب رئيس البعثة جو فيندا، التي تزور محافظة عدن، الخطة الاستراتيجية المتعلقة بدعم مركز "كورونا" في محافظة الضالع، المتوقع انتهاء فترة عمله نهاية شهر ديسمبر القادم.



واستعرض اللقاء، أوجه الدعم لمستشفى سباح الميداني في محافظة الضالع، كمركز جراحي بحكم تواجد الكوادر الطبية المحلية والأجنبية.

وعبر الوزير عن تقديره للدور الريادي للصليب الأحمر الدولي، وما يطلع به من تفاهمات مع الحكومة اليمنية في تعزيز دوره في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الإرهابية، على اليمنيين.

من جانبه أكد نائب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر، استمرار الدعم بكل أشكاله لتعزيز دور القطاع الصحي في اليمن.