وزير المياه يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم ، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالي المياه والبيئة والدور البريطاني في حل قضية خزان صافر النفطي العائم لتفادي وقوع كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة تؤثر على اليمن ودول المنطقة.



وتطرق وزير المياه والبيئة خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب ٢٦) المنعقد في مدينة غلاسكو البريطانية، إلى مشاكل البيئة والمياه والأمن الغذائي في اليمن، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات المقدمة لليمن وإعادة تحديد أولويات التدخلات الإنسانية باستخدام المساعدات على نحو يحقق الفائدة المرجوة.

وقال الوزير الشرجبي "أن قضية خزان صافر تعد إحدى التحديات الكبيرة التي يجب أن تتظافر الجهود لمواجهتها وتفادي وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر والتي ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية ومعيشة السكان في دول البحر الأحمر، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستصيب الكثير من بلدان العالم وغيرها من التداعيات التي لا تُحمد عقباها".

واضاف الشرجبي "ان استمرار مليشيا الحوثي في رفض وصول الفريق الأممي للخزان النفطي صافر لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة له يعد تهديداً بيئياً خطيراً يستدعي إدانة المليشيا والتحرك الفوري لتجنيب اليمن والمنطقة والعالم حدوث كارثة بيئية"..مجددا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود العمل الإنساني والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون من خلال حربهم العبثية على الشعب اليمني.

من جانبه أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس، على متانة العلاقات بين المملكة المتحدة والجمهورية اليمنية، وأهمية العمل المشترك على تجاوز التحديات القائمة ومنها مشكلة خزان صافر العائم في البحر الأحمر.

حضر اللقاء وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة المهندس عمار العولقي.