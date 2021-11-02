وزارة الداخلية تنعي إستشهاد مدير إدارة التخطيط بشرطة محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مدير إدارة التخطيط بشرطة محافظة مأرب المقدم فيصل حُميد، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته إلى جانب زملائه أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً في جبهات جنوب محافظة مأرب.



وقالت الوزارة في بيان النعي "لقد كان الشهيد من أوائل الأبطال الأحرار الذين هبوا مبكراً الى ميادين الشرف والكرامة للمشاركة في معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، وممن وقفوا في مقدمة الصفوف وشاركوا بشجاعة وثبات للدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية والتصدي للمليشيا الكهنوتية الانقلابية".

وأضاف البيان " كان الشهيد المقدم فيصل حُميد واحداً من أبرز رجالات الدولة الميامين الأوفياء والمخلصين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسيرة العطرة، ومثالاً في القيادة والجندية والانضباط في أداء مهامه الأمنية والوطنية، حيث كانت له اسهامات وبصمات في تثبيت الأمن والاستقرار الى جانب زملائه في الوحدات الأمنية بمأرب".

وعبر البيان عن الفخر والاعتزاز بالبطولات والتضحيات التي يقدمها منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إلى جانبهم زملائهم أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية المقدسة ضد المليشيات الانقلابية الحالمة بالعودة في اليمن الى الماضي وعصور التخلف والجهل والظلام.

كما عبرت وزارة الداخلية في ختام البيان، عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولزملائه ومحبيه.. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.