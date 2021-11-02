فرار متهمين بجرائم قتل من باحة وسجن المجمع القضائي في مدينة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

تمكن سجناء من الفرار من داخل إحدى المحاكم بمدينة إب (وسط البلاد) في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.



وقال شهود عيان إن اثنين من السجناء فروا من داخل إحدى المجمعات القضائية بمدينة إب بحادثين منفصلين، وسط شكوك كبيرة حول عملية الفرار.

وأضاف الشهود أن متهماً بجريمة قتل، من أبناء مديرية السدة شرق محافظة إب، هرب أثناء إيصاله إلى المجمع القضائي بمدينة إب لمحاكمته.

وبحسب مصادر أخرى فقد كان المتهم برفقة جنود، غير أن المتهم تمكن من الفرار بعد تسلقه لحوش المجمع والقفز منه على مسافة عالية بأكثر من ستة أمتار.

وأكدت المصادر فرار السجين وعدم معرفة المكان الذي فر إليه.

وجاءت هذه الحادثة متزامنة مع حادثة مماثلة شهدها سجن المجمع القضائي غرب مدينة إب.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد تمكن السجين "نبيل محمد عبدالله الداعي" من أبناء مديرية حبيش، من الهروب من سجن المجمع القضائي، وسط ظروف غامضة.

وتأتي هذه الحوادث بعد أسابيع من مقتل مواطن وإصابة آخر، برصاص مسلح في باحة المجمع القضائي وفرار الجاني من أمام حراسة المجمع القضائي الواقع وسط المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذُ سنوات.