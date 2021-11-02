الولايات المتحدة تستنكر الهجمات الحوثية على مسجد في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استنكرت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي، الاثنين، هجمات المتمردين الحوثيين الأخيرة على مدينة مأرب.



وقالت ويستلي، في بيان نشرته السفارة الأميركية باليمن عبر تويتر: "أستنكر الهجمات الحوثية الأخيرة على مأرب والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال".

واستشهد 39 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح في هجوم بصاروخ شنّه المتمردون الحوثيون، مساء الأحد وأصاب مسجدا في مديرية الجوبة قرب مدينة مأرب الاستراتيجية حيث تدور معارك محتدمة، حسبما أفادت الحكومة اليمنية، الاثنين.

وأكدت المسؤولة الأميركية ضرورة إنهاء الحوثيين ما وصفتها بـ"الحلقة المفرغة من العنف العبثي"، وشددت على ضرورة "الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار"