مسلح حوثي يقتحم ورشة ميكانيك في البيضاء ويقتل عددا من المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أٌقدم مسلح من ميليشيا الحوثي على قتل وإصابة عدد من المدنيين، بعد خلاف مع مالك أحد ورش صيانة المركبات في مديرية رداع بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا.



وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة في إحدى الورش يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدوم الملسلح الحوثي لعى متن دراجة نارية إلى الورشة وتهديد مالكها، حيث كان لدى المسلح الحوثي شاص لاصلاحها في الورشة.

كما أظهر الفيديو أنه بعد ان اشتد الجدل مع مالك الورشة وتحذيره من أن هناك كاميرا توثق كل شيء، قام المسلح باطلاق نيرانه صوب مالك الورشة واثنين اخرين كانا يتواجدان أثناء الشجار، كما حاول إطلاق النار على مالك الدراجة النارية الذي أوصله إلا أنه نجا من الحادثة.

وقام المسلح الحوثي بالفرار عقب ارتكاب جريمته في حين تجمهر عدد من المواطنين وقاموا باسعاف من لايزال من الضحايا على قيد الحياة.