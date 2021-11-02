إصابة شخصين جراء انفجار لغم حوثي في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ أبين

أصيب شخصان، إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في احدى المناطق شرق مديرية لودر محافظة ابين (جنوب شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شخصين اثنين اصيبا بجراح طفيفة أثر انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية اثناء مرورهم بسيارة نقل المياه (وايت) بين قرية البطر وحافور القريبة من منطقة الخديرة بمديرية لودر.

وأشارت المصادر، الى أن انفجار اللغم الحق اضراراً مادية بالسيارة.

الجدير بالذكر ان ميليشيا الحوثي الموالية لإيران زرعت حقول ومئات الألغام العشوائية باحجام مختلفة قبيل دحرها وتحرير أبين ابان حرب عام 2015 والتي أوقعت عشرات المدنيين بين شهيد وجريح وتسببت بإعاقة الكثير منهم