مستشفى ذمار العام يطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم لجرحى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ ذمار

أطلق مستشفى ذمار العام، أكبر مستشفيات محافظة ذمار، نداء استغاثة لأبناء المحافظة للتبرع بالدم لجرحى المليشيات الحوثية الذين سقطوا في جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب.



وأكدت مصادر طبية أن مليشيا الحوثي بمستشفى ذمار العام أطلقت نداء استغاثة لكافة أبناء محافظة ذمار، للتوجه إلى المستشفى للتبرع بالدم لعشرات الجرحى من عناصر المليشيات، الذين وصلوا من جبهات مأرب.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات وزعت منشورات تتضمن نداء استغاثة، على عقال وشخصيات محافظة ذمار، لنشرها في حسابات حاراتهم، وسرعة نقل المتبرعين بالدم إلى هيئة مستشفى ذمار العام.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات أطلقت النداء نتيجة كثرة جرحاها، الذين سقطوا في جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب، حيث وأن المستشفى استقبل أيضاً عشرات الجثث لعناصر آخرين، خلال الفترة الماضية.

وسبق أن أطلقت المليشيات بمستشفى ذمار العام نداءات عدة للمواطنين بمحافظة ذمار، للتبرع بالدم لجرحاها، كان آخرها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر قبل الماضي