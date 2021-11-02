إصابة 5 طلاب في مدرسة حكومية بالضالع إثر انفجار مقذوف حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أكدت مصادر محلية إصابة 5 طلاب في إحدى المدارس الحكومية بمحافظة الضالع، إثر انفجار جسم متفجر كان مدفونا في محيط المدرسة الواقعة في مركز المحافظة جنوبي البلاد.



وقالت المصادر ان طالباً وجد جسما غريباً بالقرب من سور المدرسة وقام بتحريكه لينفجر، ما أدى إلى إصابته مع 4 من زملائه، بجروح وصفت بالخفيفة.

وسُمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من عاصمة المحافظة، فيما أشارت المصادر إلى ان قوات الأمن باشرت التحقيق في الواقعة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وجود المقذوف في المدرسة.

وبحسب المصادر فإن المقذوف كان مدفونا أسفل سور المدرسة التي تعد كبرى مدارس عاصمة محافظة الضالع